A Renata Cantamessa il premio MareCultura

Durante la manifestazione promossa dalla Cna di Imperia che si è svolta con grande successo sabato e domenica a Sanremo sono stati consegnati anche i premi “MareCultura”.

Il premio intende valorizzare le migliori espressioni creative della cultura, in cui si fondono amore per il territorio e la tradizione, creatività e innovazione. Il premio è stato pensato come punto un riconoscimento per tutti coloro operano con coraggio, curiosità, creatività e innovazione.

La Cna di imperia ha istituito tre sezioni: una ad un artigiano di grande esperienza, una per il giovane più promettente ed uno per chi si particolarmente distinto nell’attività di comunicazione a favore delle eccellenze artigiane.

“La creatività e il rispetto dell’ambiente sono fattori decisivi per vincere le sfide del futuro” –spiega Luciano Vazzano della Cna Imperia – nel settore del turismo eno-gastronomico puntare all’innovazione è la strategia migliore per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenerne il loro giusto posizionamento a livello economico e turistico”

Tre gioielli d’oro, realizzati dal maestro artigiano orafo, Marco Taddei, con colori diversi e raffiguranti il simbolo della manifestazione MareCultura, il Gambero unito ad un fiore, in omaggio alla città di Sanremo, sono stati consegnati aille persone selezionate dalla Direzione della Cna di Imperia.

Il premio in oro bianco è stato assegnato allo chef Roberto Verta, protagonista competente e di talento sempre impegnato a promuovere le eccellenze del territorio e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente.

Il premio in oro giallo è andato alla coppia di giovani chef del ristorante Cavetu di Bordighera, Oscar Martinelli e Alberto Piazza, per la capacità di trasformare i prodotti del territorio valorizzandone le tradizioni con creatività e originalità.

Il premio in oro rosa è stato assegnato alla giornalista e divulgatrice scientifica Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina, per la sua intensa attività di comunicazione e promozione delle eccellenze artigiane, come il suo ultimo lavoro, Cappuccetto Green, che rappresenta uno dei libripiù interessanti a livello nazionale unito ad una importante finalità benefica.

“Quando gli spazi della festa ospitano appuntamenti come questo significa riconoscere l'importanza della cultura - prosegue Vazzano - e noi vogliamo dare sempre più attenzione al contesto culturale sostenendo i talenti artigiani. Il premio vuole rappresentare un segno di riconoscimento per un'attività svolta fuori dal comune insieme a un impegno coerente nella difesa e promozione del territorio".