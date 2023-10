Contro la violenza di genere e gli sprechi: a Finale dal 26 al 29 ottobre "Tutto in Borsa"

Pare proprio di si, ovviamente in ambito sociale, ed è ciò che succederà con l'arrivo per la prima volta a Finale Ligure di "Tutto in Borsa", l'evento organizzato dall'Associazione "Save The Woman" con la collaborazione della sezione finalese di Fidapa per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e promuovere allo stesso tempo il riuso e il riciclo degli abiti.

L'appuntamento è per le giornate dal 26 al 29 ottobre, compresi, nella centralissima via Pertica al civico n.57. Ma come funziona questo particolare evento? Sarà possibile acquistare una bag al costo di 20 euro da riempire liberamente con capi e accessori da donna, uomo o bambino di seconda mano (in ottimo stato) ma non solo, anche nuovi in alcuni casi. Ognuno potrà far suo tutto ciò che starà dentro la borsa.