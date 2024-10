Cairo, questa settimana sopralluogo al cantiere del ponte Italia 61: la piena del fiume Bormida ha causato danni

Questa settimana si terrà un sopralluogo nel cantiere dei lavori di messa in sicurezza del ponte Italia 61 a Cairo Montenotte.

La recente ondata di maltempo ha creato notevoli difficoltà, con la piena del fiume Bormida che ha causato danni significativi al cantiere, ritardando ulteriormente il progresso dei lavori. La foto di una ruspa praticamente sommersa dall'acqua è diventata virale sui social.

Inizialmente, la riapertura del ponte era prevista per agosto, ma anche in quel caso, il maltempo aveva costretto a un primo rinvio. Attualmente, la nuova scadenza per il completamento dei lavori è fissata per l'inizio di novembre, ma secondo quanto trapelato (nulla di ufficiale, ovviamente), la riapertura potrebbe slittare ancora. Nei prossimi giorni si saprà di più.