Ceriale, guasto a un tubo della fognatura: dal pomeriggio viabilità regolare

Forti disagi alla viabilità a Ceriale da ieri pomeriggio, a causa della rottura di una tubazione dell'impianto fognario sulla via Aurelia, in prossimità del semaforo. Entro le prime ore di questo pomeriggio (lunedì 21 ottobre) sarà completato un primo intervento di Servizi Ambientali. Al momento, nel tratto stradale interessato dal guasto, la circolazione è regolata a ritmo alternato, con conseguenti code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. I lavori si interromperanno nel pomeriggio, per riprendere la prossima settimana, pertanto nel frattempo la circolazione tornerà regolare.

La rottura della tubatura ha causato una significativa fuoriuscita di acque reflue dal sistema fognario. A seguito delle verifiche tecniche condotte questa mattina, si è stabilito che sarà necessario sostituire parte delle condutture per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto, compromesso anche dal maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Servizi Ambientali, accompagnati da personale comunale, polizia locale e Anas, per effettuare sopralluoghi e avviare le prime misure di messa in sicurezza stradale, in attesa che i lavori di riparazione vengano completati.