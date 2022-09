Calcio: i bianconeri perdono due punti per lo scudetto per un errore del Var

Nella partita contro la Salernitana, la Juventus perde due punti per lo scudetto a causa di un errore tecnico da parte del Var. In realtà, Banti non aveva l'immagine per la moviola.

Il Var

Il Var Banti in verità sembra che non aveva a disposizione l’immagine, poiché la telecamera non è stata utilizzata per la moviola, ma non solo, anche l’arbitro non ha notato nulla su Antonio Candreva, perché alla fine anche lui pare in quell'attimo essere posto in un angolo del campo. Mentre il guardalinee in posizione regolare, convalida il gol che poi viene annullato e non sapeva tuttavia che le telecamere non avessero registrato nulla. Nonostante tutto, la partita Juventus-Salernitana è stata comunque ritenuta di categoria C ripresa da 12 telecamere che in realtà molto poche a causa dei costi. A questo punto il Var ha un prezzo, in effetti se andiamo a vedere, le partite di calcio della Serie A vengono riprese da 18 telecamere, alcune altre sfide con 16 telecamere e quelle partite che sono di meno importanza da 12 telecamere.

Questione di costi

Ma perché il Var nel mondo del calcio fa queste differenze? Probabilmente la Lega risparmia la bellezza di circa 20 mila euro a partita che se facciamo un calcolo il risparmio diventa una bella somma se moltiplichiamo tutte le partite giocate. Con tutti gli incassi del calcio sembra quasi che anche qui c'è da stringere i denti ma come mai? E infatti a causa di questa cosa nel campionato può portare problemi come in realtà già sono accaduti mesi fa, quindi non solo è la Juventus a perdere questi due punti per lo scudetto, ma lo abbiamo visto anche nella partita contro la Fiorentina, o a Torino, dove avrebbe dovuto vincere. Invece qui, il gol di Arkadiusz Milik che poi è stato annullato ed il calciatore espulso, alla fine era regolare.

La foto galeotta

Inoltre, l'intervento di Leonardo Bonucci per Banti meritava una punizione poiché il difensore, sembra essersi fatto convincere dal collega per poi annullare la rete. A raccontare la verità però è una foto galeotta, dove un fermo immagine tratta quello che è successo, la quale già era nelle tv e su tutti gli smartphone subito dopo la partita facendo anche il giro in tutti i social network. Ovviamente questo accaduto ha compromesso sulla classifica quindi se la Juventus perde lo scudetto o la Champions per questi due punti persi contro la Salernitana chi dovrebbe incolpare? Per una questione economica quindi, le telecamere non si accendono o non ce ne sono abbastanza ma pare che a quanto sembra detto, la Lega rimedia al caso e speriamo che lo faccia presto a questo punto!