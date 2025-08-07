Asl 2 riattiva gli ambulatori a bassa complessità, gestiti dai medici di medicina generale

Asl 2 annuncia la riapertura degli ambulatori a bassa complessità, dedicati al trattamento e alla soluzione di problematiche di salute minori o di lieve entità.

Gli ambulatori saranno attivi presso il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure, vicino ai Pronto Soccorso, nelle seguenti giornate: sabato 9 agosto e domenica 10 agosto, dalle ore 14 alle 19; venerdì 15 agosto, sabato 16 agosto e domenica 17 agosto, dalle ore 14 alle 19.

"Questo servizio è dedicato alla gestione dei problemi sanitari non particolarmente gravi o di modesta entità, che necessitano di una bassa complessità di cura. Viene attivato, di norma, nei periodi festivi e in estate, quando si registra, nella nostra regione, un particolare incremento di visitatori e turisti. L’obiettivo è, da un lato, migliorare la gestione dei casi meno urgenti; dall’altro, ottimizzare i flussi nei Pronto Soccorso, evitando che i codici minori rallentino il trattamento delle emergenze più gravi", spiega Monica Cirone, Direttore Sociosanitario di Asl 2.