Coldiretti Savona, incontro con la classe dirigente della zona di Cairo Montenotte: "Prima tappa di un percorso più ampio"

Nella serata di martedì 20 settembre i responsabili di Coldiretti Savona – insieme al neo-designato segretario zona dell’area in questione, Aldo Gabutti – hanno incontrato presso gli uffici zona tutta la classe dirigente dell’area di Cairo Montenotte. L’evento ha visto affrontati argomenti di fondamentale importanza per il territorio e per la sua economia. Dalla crisi dei prezzi in agricoltura alle problematiche legate ad acqua e siccità, dal problema della fauna selvatica (cinghiali in primis) all’ancora da definire PSR 2023-2027, passando attraverso la Misura 22, i problemi e le opportunità della filiera bosco. Oltre a ciò, l’iniziativa ha rappresentato anche un importante momento per promuovere il Villaggio Coldiretti di Milano, organizzato nel capoluogo lombardo dal 30 settembre al 2 ottobre, e definire i dettagli della prossima Festa del ringraziamento provinciale, che avrà luogo il 20 novembre a Dego, proprio nella zona di Cairo Montenotte.

“L’incontro di questo martedì – spiegano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – è la prima tappa di un percorso più ampio, che vedrà la Federazione provinciale di Savona impegnata, da qui alla prossima primavera, in una serie di iniziative organizzate su tutto il territorio, anche in virtù delle attività previste per la programmazione 2023”.