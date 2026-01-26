RaFF Liguria 2025, Piana: "Investiti oltre 45 milioni per valorizzare il patrimonio boschivo regionale"

È stato presentato oggi il RaFF Liguria 2025, il Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Liguria, uno strumento di analisi e indirizzo che fornisce un quadro aggiornato sulla consistenza, la gestione e le prospettive del patrimonio forestale regionale. Ad aprire i lavori l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, che ha sottolineato il valore strategico della programmazione per lo sviluppo equilibrato del territorio.



“La programmazione - dice l'assessore Piana - è un presupposto fondamentale per trasformare obiettivi in azioni concrete e il RaFF rappresenta una base conoscitiva solida e indispensabile per orientare le nostre politiche regionali. La Liguria è una regione a forte vocazione forestale, dove i boschi svolgono un ruolo centrale nella tutela idrogeologica, nella biodiversità, nella mitigazione climatica e nella qualità della vita delle comunità locali. Il Rapporto evidenzia la crescente multifunzionalità delle foreste liguri e la necessità di una collaborazione costante tra istituzioni, operatori e soggetti privati, per valorizzare un territorio bellissimo, ma fragile. Nel periodo 2014-2025 - prosegue Piana - abbiamo stanziato oltre 45 milioni di euro in misure per la prevenzione, il ripristino e l’innovazione forestale. Investimenti mirati per rendere le nostre foreste un luogo capace di generare valore ambientale, ma anche economico per il nostro entroterra”.



Con la presentazione del RaFF 2025, Regione Liguria conferma il proprio impegno per una gestione sostenibile e innovativa delle foreste, riconoscendone il ruolo centrale nella sicurezza del territorio e nello sviluppo dell’entroterra.