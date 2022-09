Elezioni 2022, Nappi (Italia Sovrana e Popolare): "Una croce sul nostro simbolo per evitarne una ben più pesante sulle spalle in futuro"

Francesco Nappi, ristoratore di Loano candidato alla Camera per la coalizione Italia Sovrana e Popolare e presidente del Movimenti Italia Unita, è stato fra i protagonisti della manifestazione di fine campagna elettorale avvenuta ieri a Roma, in cui si sono raccolti i leader ed i protagonisti della coalizione guidata da Marco Rizzo e Francesco Toscano.

« L'appuntamento di Roma è stata l'occasione per ribadire i punti del nostro programma – sottolinea il candidato savonese della coalizione Italia Sovrana e Popolare – Per il territorio ligure è importante il ripristino della sanità territoriale, nel ponente è imprescindibile che l'ospedale di Albenga e della Val Bormida siano utilizzati come tali e non come dormitori, la riapertura dei nosocomi imperiesi e il ripristino dei Pronto Soccorso di Albenga, Val Bormida e nell'imperiese ».

Nel programma sono previste inoltre attività a sostegno dell'imprenditoria. «In Liguria la nostra industria è il turismo, all'interno del quale ci sono attività che rischiano la chiusura a causa di norme e direttive europee. Ebbene vogliamo tutelare queste aziende rendendo inefficace la direttiva Bolkestein. Visto che noi ne abbiamo parlato, ora ci sono partiti di sistema che provano a lanciare proposte in favore dei Bagni Marini. Cosa se ne fanno i gestori delle spiagge di concessioni che durano sei anni? Le aziende hanno bisogno di programmare a lungo termine, con una concessione che dura sei anni non puoi pensare ad investire per il futuro. Quelle dei partiti che hanno governato fino ad ora sono sparate, chiacchiere senza programmazione. Hanno parlato anche di opzioni e prelazioni in fase di gara, per le concessioni, nel 2024. Questi partiti non hanno fatto nulla in 16 anni ed ora vogliono aiutare queste aziende. Pensano che qualcuno creda alle loro promesse elettorali?».