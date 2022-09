L’assessore regionale Marco Scajola oggi in visita alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico di Genova: "Il Salone Nautico rappresenta un’importante vetrina per la Liguria, per le sue eccellenze in un settore strategico per la nostra economia".

"Tra gli stand si respira un clima positivo, che denota la grande voglia di ripartenza e la resilienza di noi liguri", conclude Scajola.