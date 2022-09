Cercare oggi una badante è diventato un compito a cui molte famiglie italiane devono far fronte

Sempre più oggi questa figura è diventata fondamentale, per dare assistenza ad anziani e disabili che in alternativa dovrebbero appoggiarsi ad una RSA e lasciare il proprio ambiente domestico.

Un ruolo assai delicato quello della badante, se consideriamo che compie un lavoro di grande responsabilità all’interno di un contesto casalingo dove ha il compito di interfacciarsi con esigenze che possono essere differenti, più o meno gravi.

Allo stesso tempo, doti come rispetto, professionalità, non possono in ogni caso mancare.

Dove trovare oggi la badante che risponda esattamente a cosa noi vogliamo per i nostri cari da assistere?

Da sempre, una delle modalità più utilizzate per trovare una badante è il passaparola.

Ovvero, attraverso amici e conoscenti, rintracciare la persona che fa per noi, attraverso esperienze positive che appunto ci vengono trasmesse da chi ci sta vicino.

Non sempre però questo metodo risulta vincente, anzi.

Come detto all’inizio di questo articolo, le esigenze rispetto alla figura di una badante possono essere le più disparate.

Di conseguenza, la figura che è andata bene in un determinato contesto lavorativo può non corrispondere alle nostre necessità; ad esempio, per disponibilità oraria, capacità di fronteggiare determinate situazioni con la persona da assistere, conoscenza della lingua.

Alcuni aspetti che sono quasi superflui in una determinata condizione, possono essere di cruciale importanza in altri.

Per esempio, vogliamo una badante convivente, ma quella che ci hanno segnalato lavora solo in orario diurno.

Ecco perché si sono sviluppate negli ultimi anni varie piattaforme online per trovare collaboratrici domestiche come le badanti, questo per facilitare una ricerca più mirata e veloce.

Un primo passaggio di ricerca si fa generalmente su siti molto diffusi come Subito o Kijiji, dove si possono trovare diversi annunci di ricerca lavoro legate a badanti.

Si tratta però di siti molto dispersivi e generalisti, non finalizzati al lavoro domestico, e dove le informazioni sono spesso frammentarie.

Un'altra modalità è quella di usare i social come Facebook, dove troviamo richieste di lavoro da parte di badanti, postate in specifici gruppi.

Il pubblico è certamente ampio, ma il social media è anch'esso dispersivo, e non si trovano spesso annunci esaustivi, con tutte le informazioni di cui si necessita.

Non vi è poi modo di selezionare la zona di interesse e caratteristiche specifiche per la collaboratrice domestica che stiamo cercando; inoltre diversi profili possono essere fake.

Un altro modo per trovare la propria assistente domiciliare è quello di ricorrere ad apposite agenzie.

Queste forniscono generalmente un lavoro professionale, proponendo profili di badante che incontrano le specifiche richieste in termini di mansioni da svolgere, capacità e disponibilità.

Lo svantaggio non indifferente è il costo richiesto, che interessa sia il datore di lavoro che la badante stessa.

L’innovazione nella ricerca di una assistente domiciliare è rappresentata oggi da una applicazione come DoEmploy, che si installa facilmente sul telefono (sia Android che iOS) e consiste in un marketplace dove domanda e offerta si incontrano.

Chi necessita di una badante può trovare tra i tanti profili lavorativi quello più indicato al suo caso: ad esempio convivente, non convivente, notturna, per sostituzione.

Vengono infatti inserite tutte le caratteristiche e le competenze professionali delle candidate/candidati, come la disponibilità, la presenza di referenze o meno, la zona di lavoro, e molto altro ancora come la presenza di specifiche certificazioni.

Su DoEmploy è possibile inserire gratuitamente un annuncio di lavoro ed essere contattato di conseguenza, interagendo direttamente attraverso una comoda chat che permette di conoscersi, porre domande, spiegare al meglio il lavoro da svolgere.

Un metodo semplice e immediato per trovare la badante che possa rispondere al meglio alle nostre esigenze.

Come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, in Italia oggi la ricerca di una badante accomuna tante famiglie. L’età media di vita si è alzata, e nella maggior parte dei casi non vi sono figure parentali che possano prendersi cura degli anziani o dei disabili.

DoEmploy ha come obiettivo quello di fornire aiuto concreto per questa ricerca e renderla facilmente accessibile, con il fine di permettere a quante più famiglie di avvalersi del sostegno di cui hanno bisogno per i loro cari.