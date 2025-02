Termovalorizzatore a Cengio, Dotta: "Contrario alla realizzazione dell'impianto dopo un'attenta e approfondita analisi dei fatti"

"Sono particolarmente soddisfatto dell'esito dell'incontro tra tutti i sindaci valbormidesi di centrodestra. Nell'ultimo periodo sono stato sottoposto a continue richieste di chiarimenti sull'argomento e accusato, soprattutto dai consiglieri di minoranza, di essere favorevole alla realizzazione di un termovalorizzatore sul sito ex Acna". Lo afferma il sindaco di Cengio, Francesco Dotta, dopo la decisione unanime di dire 'no' a questa ipotesi.

"Ho sempre sostenuto con fermezza e coerenza che avrei espresso il mio parere solo dopo aver valutato ogni singolo aspetto della questione. Oggi, dopo un'attenta e scrupolosa analisi dei fatti, sostenuto dall'unanime giudizio dei colleghi sindaci di centrodestra valbormidesi e nel pieno rispetto della mia comunità, posso serenamente dichiarare la mia contrarietà alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione sul nostro territorio".

"Mi auguro inoltre che la Regione intervenga in modo concreto e tempestivo per il rilancio produttivo delle aree ex Acna, una necessità indispensabile per il nostro territorio dopo trent'anni di totale immobilismo da parte degli attori coinvolti", conclude Dotta.

Intanto, la petizione lanciata da un gruppo di cittadini cengesi contro la realizzazione dell'impianto ha raggiunto 706 sottoscrizioni.