Come tradizione ritorna la Festa della Madonna del Rosario nel borgo antico di Verzuolo domenica 2 ottobre

Prima domenica di ottobre e come tradizione nel borgo antico di Verzuolo ritorna la festa Madonna del Rosario.

Ricco il programma di iniziative organizzato dalla Pro Loco Villa di Verzuolo si partirà giovedì 29 settembre con la “Quat Pas Per la Vila” corsa podistica non competitiva organizzata in collaborazione con la podistica Valle Varaita, seguirà lo Spuntino in compagnia e il ballo liscio con l’orchestra Scacciapensieri.

Venerdì 30 serata dedicata ai Balli Occitani con i Lou Serpent.

Sabato 1° ottobre pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi con i giochi e la merenda organizzati in collaborazione con le parrocchie verzuolesi e il consiglio comunale dei ragazzi, e alle ore 20 Cena dell’Amicizia dove si potranno gustare per la prima volta gli Agnolotti d’la Vila e il ricco menù e poi tutti in pista con l’Orchestra i Roeri.

Domenica 2 ottobre giornata clou inaugurazione della manifestazione alle 10 e apertura degli oltre 30 stand con le lavorazioni artigianali dell’Arte&Artigianato, i prodotti ortofrutticoli con la mostra prodotti della collina e l’Angolo della Natura, lo spazio dedicato alle attività verzuolesi, le soluzioni per la casa, il matrimonio e la famiglia con Ghironda in love, lo stand dedicato ai giochi cuneesi con la presentazione di “Merenda Sinoira”, lo spazio dimostrativo della Croce Rossa di Manta gli interessanti laboratori su lavori artigianali curati dall’Associazione la Cattiva Strada e per i più piccoli tanto divertimento con dall’Accademia del divertimento e l’esposizione dei disegni realizzati dai bambini delle scuole verzuolesi.

Grande polentata a seguire nel pomeriggio la castagnata, le Frittelle di Mele, i laboratori per bambini con La Ludoteca Mago Merlino, la musica tradizionale piemontese con gli Allegri Sognatori, i grandi successi della musica italiana con Valentina Branca al repertorio internazionale di Anna Petrarca & Luca Allevi, la processione accompagnata dalla Banda musicale di Moretta a seguire la premiazione del concorso di disegno e l’esplorazione del mondo dello Yoga. Tutta la giornata sarà ripresa dalle telecamere di Telecupole per lo speciale della trasmissione Saluti Salutissimi.

Seguirà la cena con menù a scelta tra carne o pesce si concluderanno i festeggiamenti con i balli caraibici e latini con L’Emotion Dance di Piero & Elena.

Durante i festeggiamenti oltre al servizio bar la Proloco organizza una ricca lotteria e banco di beneficienza.

Quattro giorni spensierati nel cuore storico di Verzuolo occasione anche per visitare l’Antica Parrocchiale, la Chiesa della Confraternita, la Cappella di S.Rocco e tante altre bellezze storiche e architettoniche che la Villa di Verzuolo offre, l’occasione per gustare le prelibatezze durante cene e pranzi preparate dalla Gastronomia Cucina Amica e dalla Gastronomia Sale & Pepe e conoscere eccellenze alimentari, artigianali, commerciali del nostro territorio.

Dalla Pro Loco: "Vi aspettiamo numerosi alla Villa di Verzuolo dal 29 settembre al 2 ottobre".

Per informazioni potete visitare il sito www.villadiverzuolo.it oppure contattare il 329.2169741 o scrivere a pro.villa@virgilio.it