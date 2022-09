Programma regionale promozioni sportive 2022-2027, Arboscello (Pd): "Non sono stati previsti fondi sufficienti per renderlo esecutivo"

“Condividiamo i fini del provvedimento che vuole sostenere le associazioni sportive organizzatrici di manifestazioni e gestrici di impianti, che a maggior ragione in questo periodo hanno bisogno di un supporto, ma peccato che ancora una volta non siano stati previsti fondi per raggiungere i fini proposti. Per questo al momento del voto in aula cui siamo astenuti”, spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.