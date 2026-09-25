Savona, la Lega lancia la raccolta firme per “Strade sicure”, Rixi: “Militari sulle strade per la tranquillità dei cittadini” (VIDEO)

"Chiediamo la presenza di almeno 3 mila nuovi militari sulle strade, anche della Liguria – spiega Edoardo Rixi – per un tema che è legato alla sicurezza delle nostre città. Stiamo aumentando il numero delle forze dell'ordine, ma è evidente che o diamo loro più potere oppure bisogna aumentare l'organico".

La Lega chiede così che parte dei militari in servizio nelle caserme venga impiegata sui territori liguri, in base all'operazione Strade Sicure, un'iniziativa di sicurezza pubblica in Italia avviata nell'agosto del 2008, in cui il personale delle Forze Armate affianca le Forze di Polizia nel controllo del territorio. I militari vigilano su obiettivi sensibili, stazioni, aree metropolitane e centri di accoglienza, oppure pattugliano le strade a fianco della polizia.

"Abbiamo visto episodi anche negli ultimi giorni a Genova e credo che, da questo punto di vista, anche sulla città di Savona ci sia la sensibilità di avere esponenti di più forze dell'ordine, in questo caso anche militari. Ce ne sono circa 90 mila nelle caserme e da lì possiamo usarli benissimo per la sicurezza dei nostri cittadini, perché possano muoversi tranquilli nelle nostre città".

"Come forza politica – prosegue Rixi – vogliamo alzare l'asticella e stare vicino ai nostri cittadini e soprattutto seguire le segnalazioni, che non vuol dire che oggi le forze dell'ordine non facciano il proprio dovere, ma aiutarli a migliorare le condizioni in cui oggi svolgono le loro attività e tutti i vari servizi".

La richiesta della Lega si inserisce nella proposta di rafforzare la presenza dei militari nei capoluoghi di provincia che attualmente non sono interessati dall'operazione. Rixi ha quindi richiamato anche la situazione di Savona e le segnalazioni raccolte sul territorio.

"Siccome chiaramente stiamo assistendo- spiega Rixi - negli ultimi anni, a livello sociale, a molte più difficoltà a gestire fenomeni che venivano gestiti anche con potere abbastanza autoritativo, oggi molte cose spesso vengono messe in discussione e c'è bisogno di più presenza. Quindi il ministro Salvini negli ultimi mesi ha chiesto al ministro Crosetto di mettere a disposizione nuovi militari anche per capoluoghi di provincia che oggi non ne hanno. Tra questi anche il Comune di Savona. Noi non imponiamo niente, chiediamo alla gente di venire a firmare e unirsi a questa richiesta che facciamo perché ci vengono segnalate situazioni di insicurezza e degrado a cui vogliamo dare una risposta".

A sostenere la richiesta della Lega è anche il commissario provinciale Dario Ghezzi, che richiama le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane dagli operatori commerciali e annuncia il coinvolgimento degli esercizi cittadini nella raccolta delle firme.

"Negli ultimi due mesi – aggiunge Dario Ghezzi, commissario provinciale della Lega – testimoniano che un problema di questo tipo c'è. C'è un grido d'allarme lanciato dai gestori degli esercizi commerciali: infatti, oltre ai punti di raccolta firme, distribuiremo dei moduli anche negli esercizi commerciali".

La raccolta firme sarà nei seguenti punti: Piazza del Popolo (angolo via Paleocapa): a partire da lunedì 5 ottobre, dalle 10 alle 13. A seguire nelle giornate di lunedì 12, 19 e 26 ottobre.

Corso Italia (angolo via Astengo): a partire da sabato 3 ottobre, con gazebo attivo dalle 10 alle 18. A seguire nelle giornate di sabato 10 e 17 ottobre e domenica 25, sempre in corso Italia, angolo via Astengo.

Sede di via Mistrangelo 10/1: aperta per la firma dal 30 settembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18.30.





