"Viaggio nella musica medievale", il 1° ottobre un incontro a Carcare

L’Associazione Mousiké, attraverso il festival “…in note sparse il suono...” giunto all’ottava edizione, propone un interessante incontro sabato 1 ottobre alle ore 20,45 a Carcare presso la Chiesa dei Padri Scolopi. Si tratta di un viaggio nella musica medievale attraverso riproduzioni di strumenti dell’epoca.

"Viaggio nella musica medievale" è il titolo dell'esibizione di sabato, con Clara Fanticini - vielle, Francesco Gibellini - organo portativo, citola, tromba e clavisymbalum e Flavio Spotti alle percussioni. L'evento è realizzato in collaborazione con il Centro Culturale di educazione permanente Calasanzio, Comune di Carcare, il Mosaico di Carcare e Fondazione Agostino De Mari.

Spiega la professoressa Roberta Pregliasco di Mousikè: "Non occorre essere esperti per venire ad ascoltare ed apprezzare il concerto: come sempre i brani vengono brevemente introdotti, così pure gli strumenti. Un’opportunità per tutti, adulti, bambini e ragazzi, per vivere, attraverso la musica, un’epoca ricca di eventi come quella che fu il medioevo".