Alzheimer, successo per il convegno organizzato dall'Asl2. Sabato 1 ottobre una giornata di screening preventivo gratuito

Grande riscontro di pubblico alla giornata dell’Alzheimer organizzata a Savona dall’Asl2, e in particolare dalla SSD Demenze guidata dal dottor Giuseppe Russo e dall’Associazione “Alzheimer ODV Savona” con il contributo di Coop Liguria, svoltasi nella giornata del 23 settembre scorso.

Immensa l’emozione suscitata dalla proiezione del docufilm “Perdutamente” di Paolo Ruffini, anche lui presente alla manifestazione, accolto da un ovazione di applausi. Una pellicola che non cerca di essere cronaca medica della malattia, bensì vuole semplicemente raccontare le storie dei pazienti e di quanti intorno a loro convivono con la malattia. I protagonisti sono le emozioni e i sentimenti: in una parola “l’amore”, quello incondizionato dei familiari verso i loro cari colpiti dalla malattia.

Una malattia che interessa maggiormente la sfera cognitiva e la memoria e che in realtà non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma colpisce anche le persone che sono accanto a lui. Ed è in questo contesto che potremmo definire l’Alzheimer come “malattia familiare”.

Nella giornata del 23 settembre il dottor Russo ha illustrato i risultati della ricerca sulla malattia, dei nuovi farmaci in studio e di quelli di prossima commercializzazione, che rappresenteranno una nuova arma a disposizione dei medici. La dottoressa Giulia Alessandria ha invece parlato degli aspetti legati all’assistenza dei malati e del sostegno possibile ai caregiver, mentre l’avvocato Massimo Botta ha incentrato il suo intervento sugli aspetti giuridici della malattia, dalla necessità di istituire la figura di amministratore di sostegno, a quella del tutore legale.

La giornata di screening della malattia, prevista per il 24 settembre scorso, è stata posticipata causa maltempo, a sabato 1 ottobre 2022, quando in in Corso Italia (di fronte alla Profumeria "Delle Piane") a Savona, sarà allestito un gazebo informativo, dove personale Asl 2 proporrà dei test di autovalutazione.

Lo scopo è quello di individuare eventuali persone con iniziali disturbi cognitivi e poterli indirizzare verso gli ambulatori dedicati presenti sul territorio.