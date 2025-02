Satispay introduce la commissione dell'1% su tutte le soglie di pagamento: commercianti savonesi divisi

"Satispay metterà la commissione anche sotto i 10 euro? Vorrà dire che rinunceremo a Satispay". "Credo che l'1% sia una commissione bassa, non cambierà molto".

Sono divisi i commercianti savonesi sulla decisione di Satispay di introdurre, dal 7 aprile, il pagamento di una commissione dell’1% su tutte le transazioni, a prescindere dal loro valore. Finora, Satispay chiedeva una commissione fissa di 20 centesimi per tutti gli acquisti sopra i 10 euro. Con la nuova struttura tariffaria, in altre parole, una spesa di 5 euro comporterà per il venditore una commissione di 5 centesimi, mentre una di 20 euro costerà 20 centesimi.

"Siamo stati il secondo negozio a Savona ad introdurre il metodo di pagamento con l'app di Satispay – spiega Maurizio Scaramuzza della Polleria da Cri e Mauri in corso Tardy e Benech – ed è un tipo di pagamento comodo sia per noi sia per i clienti. È un'azienda precisa e puntuale. Non credo che l'introduzione della commissione dell'1% cambierà molto le cose. Inoltre, usando l'app, sugli acquisti si ha il cashback".

Satispay è molto usata anche per le piccole spese come il caffè o la colazione al bar. "Non credo che l'1% sia una cosa esagerata – spiega Marco Casalino del Bar Haiti di piazza Sisto – ma accettabile. Lo sono meno, invece, le commissioni delle banche, più care".

Per alcuni commercianti è altrettanto comodo utilizzare i POS degli istituti bancari. "Ho installato Satispay – spiega Mirko Rizzato della Caffetteria Santa Rita di Piazza della Consolazione – ma non l'ho mai attivato perché i clienti possono pagare con il bancomat e per loro è comodo così. Abbiamo un contratto con la banca per cui non paghiamo le commissioni per transazioni al di sotto di una certa cifra e ci troviamo bene".

"In genere, la spesa che fanno i clienti da noi è superiore ai 10 euro – spiegano Debora e Mariarosa della Salumeria Mantero di via Niella – comunque, per avere le commissioni con Satispay, tanto vale allora pagare con il POS".

Ma non mancano gli esercenti che non sono d'accordo con questa politica e, piuttosto, rinunciano al servizio. "Se metterà la commissione, vorrà dire che rinunceremo a Satispay – dicono al negozio Parma 1 di via Collodi – perché siamo contrari a queste commissioni. Con la banca non abbiamo commissioni per transazioni sotto i 10 euro e non ha commissioni neppure Nexy".

Secondo quanto comunicato da Satispay, questa decisione è il risultato dell’introduzione di nuovi servizi per favorire la crescita di clientela e incassi degli esercenti.