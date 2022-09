Savona, cede un grammo di hashish in piazza del Popolo: pusher arrestato dai carabinieri

Nella giornata di ieri, in piazza del Popolo a Savona, nell'ambito di uno specifico servizio predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più sensibili della città, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino straniero.

L'uomo è stato fermato poco dopo aver ceduto un grammo di hashish ad un giovane della zona, a sua volta segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo rafforzato di controllo del territorio in piazza del Popolo e nelle altre aree sensibili della città, prevedeva anche l’impiego di personale in abiti civili che ha “attenzionato” il soggetto successivamente tratto in arresto, riuscendo a documentare l’episodio di cessione di sostanze stupefacenti ed a bloccare nell'immediatezza i soggetti coinvolti. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo e dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo servizio, sono state controllate nelle varie zone della città altre trenta persone e dieci veicoli, senza rilevare altri reati o infrazioni. Dall'inizio dell’anno, durante diversi servizi appositamente disposti nel comune di Savona, sono state tratte in arresto complessivamente sei persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; quattro i soggetti deferiti in stato di libertà.

L’attività di ieri conferma la massima attenzione dell’Arma locale per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani e giovanissimi, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria.