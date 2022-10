Incontrava i "clienti" al bar e li "serviva" a casa sua: spacciatore arrestato dalla Polizia a Savona

Nel pomeriggio di ieri (3 ottobre, ndr) gli agenti della Questura hanno infatti arrestato nella Città della Torretta un sessantenne italiano, già colpevole in passato di reati simili riguardanti lo spaccio e anche contro il patrimonio.

Nuovo arresto da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato a Savona nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Dalla mattinata gli agenti della Squadra Mobile hanno così concentrato la propria attenzione sugli spostamenti de sessantenne, notato muoversi sempre in maniera sospetta dal bar alla propria abitazione, confondendosi tra gli avventori del mercato cittadino per eludere i controlli delle forze di polizia.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo seguito dagli agenti ha permesso a questi ultimi di rinvenire e sequestrare in totale circa due etti di droga, in gran parte cocaina, una minore quantità di hashish, varie compresse medicinali rientranti nelle categorie delle sostanze stupefacenti o psicotrope, illegali senza prescrizione medica, e altro materiale per il confezionamento delle dosi, probabilmente da cedere.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Marassi a Genova e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacenti.