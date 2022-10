Erba alta ai lati della strada in alcune vie di Savona: interpellanza del consigliere Santi (FOTO)

Un'interpellanza per chiedere all'amministrazione comunale delucidazione sulla situazione di pulizia della città con particolare attenzione alla presenza dell'erba ai lati della strada in alcune vie di Savona.

A presentarla è il consigliere, capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi in riferimento al diserbo stradale presente in via Servettaz, via Traversagni e via Scotto.

"In particolare in quest'ultima via dal parcheggio pubblico sono presenti rovi di spine che impediscono il transito ai pedoni sul marciapiede e analoghe situazioni si registrano in molte altre strade - ha detto Santi - Questa situazione lede di fatto il decoro della città, chiedo di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare l'amministrazione comunale al fine di eliminare tale situazione di degrado".