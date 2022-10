"We run for women" a Pietra Ligure, corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domenica 20 novembre 2022, a Pietra Ligure, si svolgerà la 1^ Edizione di “We run for women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi” promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e organizzata dalla Questura di Savona.

L’evento fa parte di una due giorni dedicata alla violenza contro le donne, nel corso della quale sarà altresì presentata l’edizione 2022 dell’opuscolo “Questo non è Amore”, campagna permanente finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione contro il fenomeno, a testimonianza dell’attenzione costante della Polizia di Stato sul tema.

L’evento sportivo sarà quindi preceduto da un momento di approfondimento e informazione, con un convegno che si svolgerà il pomeriggio di sabato 19 novembre 2022 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure.

Le iscrizioni alla gara - organizzata con la collaborazione di RunRivieraRun, società specializzata in eventi sportivi - sono già aperte e potranno avvenire tramite il link https://www.endu.net/it/events/we-ran-for-women/ ove è consultabile anche il regolamento completo.

We run for women è una 10 km (competitiva e non competitiva), che interesserà i comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. La gara podistica sarà inoltre affiancata ad un percorso di 3 km accessibile a tutti.