Buca sull'asfalto sull'Aurelia a Celle: senso unico alternato fino al 10 maggio

Senso unico alternato fino al 10 maggio.

Questa la decisione di Anas a seguito del sopralluogo svolto questa sul cedimento stradale avvenuto nella mattinata di ieri sull'Aurelia a Celle.

La società che gestisce le tratte stradali ha disposto un'ordinanza che prevede, per effettuare i lavori sul tratto in località Casarino, la presenza degli impianti semaforici ancora per 15 giorni.

A bordo strada della corsia lato mare vicino al marciapiede infatti è crollata una porzione di strada venendosi a creare una buca di consistenti dimensioni.

Si prevedono quindi per questo fine settimana, ponte del 25 Aprile e per la prossima settimana per il Primo Maggio imponenti code. Questa mattina erano presenti principalmente in direzione Savona.

Durante il sopralluogo sono state scattate delle fotografie anche dalla scogliera sottostante. La parte di muraglione sotto il marciapiede infatti sarebbe stata erosa in diversi punti dalla mareggiata e non erano mancate le segnalazioni negli anni scorsi.