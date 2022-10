Perde il controllo della moto in autostrada, centauro soccorso all'altezza di Pietra Ligure

Intervento dei militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso intorno al mezzogiorno odierno sull'autostrada A10 tra Pietra Ligure e Loano dove un uomo ha perso il controllo della propria moto finendo per cadere a terra.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi e anche il centauro non avrebbe riportato gravi traumi o lesioni nella caduta. Lo stesso è stato quindi trasportato in codice giallo al Santa Corona.

Nei pressi del luogo dell'incidente, avvenuto nella carreggiata in direzione Ventimiglia, si sono verificati alcuni rallentamenti, regolati dal personale di Autofiori, per permettere i soccorsi.