Savona saluta la storica pittrice e ceramista Renata Minuto (FOTO)

"Amava la bellezza, la cercava, la cifra della sua arte era anche la fatica di lavorare la materia". Così il Vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha voluto ricordare nella sua predica Renata Minuto, storica pittrice e ceramista scomparsa all'età di 88 anni.

Questa mattina in una gremita chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico a Savona infatti è stato celebrato il funerale di una delle artiste liguri più importanti della sua generazione e apprezzata anche fuori dai confini regionali.

"Era una donna mite, la mitezza traspariva dal sorriso e attraverso quella emergeva la fede di Renata che era davvero credente - ha proseguito il Vescovo - Pochi minuti con lei, lo sguardo, il progetto, il sogno, i sorrisi. Io la ricordo così".

Al suo attivo aveva innumerevoli riconoscimenti e mostre un po' in tutta Italia, di cui molte dedicate ai papi savonesi o all'iconografia mariana. Proprio un suo grande bassorilievo ceramico dedicato a Nostra Signora della Misericordia fu donato dalle confraternite savonesi a Giovanni Paolo II: grazie anche all'interessamento dell'amico monsignor Raffaello Lavagna, Minuto divenne così la prima artista donna ad avere un'opera esposta nei Giardini Vaticani.

In città si possono ammirare due sue ceramiche dedicate alla Vergine: una sotto il Palazzo delle Azzarie al Santuario, l'altra nel giardino delle confraternite all'ombra della Torre del Brandale.

Non vanno dimenticate le sue opere dedicate agli angeli, agli stemmi, ai mestieri, alle porte e ai paesaggi liguri.

Innumerevoli le collaborazioni con associazioni e istituzioni savonesi, in primis la Diocesi, per cui realizzò, fra l'altro, nel 2015 il logo del comitato per il bicentenario dell'incoronazione della statua di Nostra Signora di Misericordia da parte di Pio VII.

"Dal 1995 c'è un "pezzo" di Savona nei Giardini Vaticani a Roma, una statua della Madonna di Misericordia, benedetta da Giovanni Paolo II alla presenza dell'artista, Renata Minuto, che oggi ci ha lasciato. Lei, con i suoi modi gentili ed il sorriso ci mancheranno, le sue opere invece continueranno ad esistere" ha detto l'assessore alla cultura Nicoletta Negro.

"Ci ha lasciato Renata Minuto, una grande artista e una grande savonese. Grazie a lei, pittrice e ceramista di talento, i Giardini Vaticani ospitano un pezzo di Savona: l’opera che rappresenta la Nostra Signora di Misericordia rappresenta un orgoglio per la nostra città - il ricordo del sindaco Marco Russo - La ricorderemo per quello che ha fatto, per l’amore che ha sempre dimostrato per Savona e per opere come le due ceramiche dedicate alla Vergine: una sotto il Palazzo delle Azzarie al Santuario, l’altra nel giardino delle confraternite all’ombra della Torre del Brandale".

"Provo un enorme dispiacere per la perdita di Renata, una grandissima Artista con cui ho avuto l'onore di condividere molti momenti speciali, fra i quali la visita ai Giardini Vaticani, dove è esposta una sua opera, in occasione dell'udienza da Papa Francesco. Un abbraccio cara Maestra" ha detto l'ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.