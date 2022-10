Varazze, riconvertiti punti luce a led nelle frazioni. Sindaco Pierfederici: "Una risposta dove c'è maggiore necessità"

Sessanta punti luce sistemati e riconvertiti a led a Varazze.

Diverse infatti erano state le segnalazioni giunte al comune in merito alla problematica e l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire.

"C'erano delle situazioni di mancata sostituzione o accensione dei punti luce sparsi per il territorio e andremo così a migliorare queste criticità per il futuro" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.

"Abbiamo fatto il check di quelli che davano più problemi e sono sessanta in tutto tra via Lenchè, via Aspera, Campomarzio, le Faje, Alpicella, Casanova, Castagnabuona, Pero, via Bianca. Questi verranno riconvertiti dal vapore di mercurio al led quindi avremo una migliore luce, minore manutenzione ed un maggiore risparmio" specifica il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

I punti luce rimarranno in gestione ad Enel Sole ma saranno di proprietà comunale.

"Un ottimo passo in avanti sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della risposta alla manutenzione che dal corpo illuminante stesso. Una cinquantina sono sparsi sul territorio frazionale, una bella risposta che vogliamo dare per intervenire nei punti dove c'è maggiore necessità di luce. La tecnologia a led ci aiuta in questo momento delicato sui consumi" prosegue il primo cittadino varazzino.

Il comune ha ricovertito (acquisendo da Enel Sole) a led la linea elettrica via Baglietto e in queste settimane verranno effettuati altri interventi in via XXIV Aprile, via Nino Bixio e via Don Minzoni.