Può capitare che si renda necessario stimolare il ciclo a causa di ritardi o irregolarità. Tali eventi possono essere sinonimo di problemi più gravi, ma nella maggior parte dei casi dipendono da cause facilmente riconoscibili e si riescono a ridurre con alcuni semplici accorgimenti.

Come mai il ciclo è in ritardo?

Le motivazioni per cui il ciclo mestruale è in ritardo sono moltissime e non per forza sono indice di patologie o disfunzioni. Il primo consiglio è dunque quello di stare tranquille e di rivolgersi al proprio ginecologo, che attraverso una visita approfondita saprà indicare la soluzione migliore.

In linea di massima, si possono identificare una certa gamma di fattori che tendono ad influenzare la regolare attività ormonale del corpo femminile. I più comuni sono lo stress, l’assunzione di farmaci specifici, la presenza di eventuali patologie e, naturalmente, la gravidanza.

Come si fa a stimolare il ciclo con soluzioni naturali?

Una volta ottenuta l’opinione di un professionista ed esclusi i fattori di natura patologica, si può pensare di ricorrere a metodi alternativi per stimolare il ciclo e aiutarne la regolarità. Il primo riguarda l’alimentazione che deve essere innanzitutto equilibrata.

Tra i cibi da integrare ci sono quelli ricchi di fitoestrogeni, sostanze che, come suggerisce il nome, svolgono una funzione simile a quella degli estrogeni prodotti naturalmente dal corpo femminile. Possono trovarsi facilmente: nella soia, nei semi di lino, nell’aglio e nella frutta secca.

Da non scordare poi è la vitamina C che stimola l’afflusso di sangue nell’area pelvica. Le suddette sostanze possono essere assunte anche attraverso le tisane che aiutano al contempo ad alleviare lo stress. Le più indicate sono quelle a base di salvia, finocchio, artemisia e mirtilli rossi.

Un altro utile suggerimento su come stimolare il ciclo lo dà Leonardo Medica al link qui riportato. L’articolo fa un interessante approfondimento su come gli integratori alimentari di origine naturale (basati su Isoflavoni e Agnocasto), possono aiutare le donne a regolarizzarsi durante il mese.

L’ultimo interessante espediente è il calore. Frutto dell’eredità di generazioni di donne che hanno avuto a che fare coi ritardi, questa soluzione è tanto semplice quanto efficace. Attraverso l’applicazione di impacchi e borse dell’acqua calda è possibile stimolare il ciclo. È infatti risaputo che il caldo ha una funzione vasodilatatoria e favorisce quindi l’afflusso del sangue.