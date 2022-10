Natale a New York: 5 cose da fare

Natale a New York non è l’ennesimo titolo di un cinepanettone ma una meravigliosa idea per le vacanze di fine anno. Il periodo delle feste è davvero magico ed emozionante negli Stati Uniti e ancora di più nella grande mela perciò ecco subito 5 cose da fare durante le vacanze natalizie a New York.

1. Andare a pattinare

Una delle cose principali da fare a New York sotto Natale è sicuramente andare a pattinare alla pista di ghiaccio che si trova in Rockfeller Plaza tra i grattacieli degli anni 20 e 30. È una di quelle esperienze ad alto contenuto di romanticismo che si vede sempre nei film di Natale ambientati nella grande mela. Ovviamente, tutto l’occorrente per pattinare si può noleggiare direttamente a bordo pista dove gustare poi una bella cioccolata calda per riscaldarsi. Prima di partire ovviamente, è necessario compilare il modulo ESTA in italiano obbligatorio per visitare il paese a stelle e strisce.

2. Assistere all’accensione dell’albero

Sempre davanti al 30 di Rockfeller Plaza c’è un’altra attrazione unica che non si può perdere durante il magico periodo natalizio a New York cioè l’albero di Natale. È davvero di dimensioni gigantesche e ricoperto da milioni di luci che illuminano il freddo inverno nella metropoli più grande del mondo. L’Ideale sarebbe assistere al momento dell’accensione che è talmente atteso che viene trasmesso in televisione.

3. Ammirare le vetrine

Durante il periodo delle feste, le vetrine dei grandi negozi vengono studiate a tavolino con mesi di anticipo proprio per stupire i passanti. Può essere un’esperienza anche solo ammirare queste meravigliose vetrine con sistemi motorizzati, musiche, giochi di luce e fiocchi di neve ideati per far sentire ancora di più la magia delle feste. Non è finita qui perché spesso in strada davanti alle vetrine dei negozi più famosi del mondo è anche facile incontrare gruppi di cantori che intonano le canzoni natalizie più famose per entrare ancora di più nell’atmosfera delle feste.

4. Farsi prendere dallo shopping natalizio

Ma con quale coraggio si ammirano le vetrine se poi non ci si fa prendere dallo shopping? Il Natale a New York è anche fatto di regali acquistati nei grandi negozi che si vestono a festa per l’occasione. Immancabili sono le visite ai grandi negozi di giocattoli, mai visti così spettacolari e unici sulla faccia della terra. Il periodo degli acquisti inizia ben prima, cioè durante il famoso black Friday con sconti e promozioni che danno allo shopping natalizio.

5. Vedere le case illuminate

Certo, anche da noi spesso le abitazioni vengono decorate con fili di luci colorate ma negli Stati Uniti è tutta un’altra cosa. A chi si chiede se è davvero come nei film, la risposta è sì! Per vedere le luminarie delle case che sembrano sfidarsi con quelle dei vicini, e in effetti è proprio così, bisogna però uscire dal centro città e andare nei quartieri residenziali come quelli a Long Island dove la frenesia della grande metropoli sembra lontana.