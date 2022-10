Infermieri neo assunti in distacco nelle Rsa in difficoltà, Riolfo e Brunello (Lega): "Provvedimento giusto"

“Siamo soddisfatti per l’approvazione, da parte della giunta regionale, del provvedimento che consente agli infermieri neo assunti nell’ente pubblico un temporaneo distacco, su base volontaria, nelle Rsa della Liguria che hanno carenza di personale. Si tratta di uno strumento che va incontro alle difficoltà manifestate, in questo momento di emergenza, dagli enti gestori delle strutture private abilitate finalizzato a garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica. In sostanza, mentre si sta procedendo alle assunzioni negli ospedali e Aziende sanitarie locali della Liguria, seguendo le graduatorie, una parte degli infermieri potrà scegliere se continuare a lavorare, per sei mesi, nella struttura privata accreditata di provenienza. Gli infermieri che effettueranno questa scelta rimarranno con il contratto e lo stipendio corrispondenti a quelli dei dipendenti pubblici e il gestore privato dovrà quindi rimborsare la differenza retributiva all’ente pubblico per il periodo del distacco. Ricordiamo che, in tal senso, la Lega aveva già depositato in Regione Liguria un’ordine del giorno sulla carenza di personale infermieristico e delle professioni sanitarie”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Mabel Riolfo e Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale).