Mercato lunedì in via Paleocapa, incontro rsu Tpl-comune di Savona: "Vogliamo essere coinvolti dicendo la nostra sulle linee"

Potersi confrontare dando la possibilità a chi tutti i giorni percorre le linee di dare il proprio contributo.



Questa la richieste delle organizzazioni sindacali e le rsu aziendali di Tpl nell'incontro che si è svolto ieri nella sala rossa del comune di Savona con il sindaco Marco Russo e l'assessore Francesco Rossello con al centro lo spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa dal prossimo 21 novembre.



Lo scorso fine luglio in consiglio comunale era stata approvata la modifica definitiva dell'area mercatale con la ricollocazione, in due file (stile fiera di Santa Lucia), dei banchi dei prodotti non alimentari nella centrale via savonese, corso Italia e vie limitrofe. Il settore alimentare e i produttori diretti rimarranno, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).



"Abbiamo chiesto di avere un tavolo tecnico con la possibilità di potere mettere becco sulla variazione delle linee e avere così la possibilità di dire la propria come addetti ai lavori - ha detto Marco Bocca, rsu Uil - il comune ha detto che sentirà l'azienda e vedrà di organizzare un tavolo. Per poter partire il 21 bisogna cercare di evitare le maggiori criticità come per via Sormano e definire bene le linee".



"Siamo favorevoli, sarà un passo avanti per una città che deve diventare a misura d'uomo, che deve essere efficiente e centrale, dando una svolta con la mobilità sostenibile e ora non lo è - ha continuato Simone Turcotto, Filt Cgil - Vogliamo che le cose vengano concordate, via Paleocapa all'altezza della farmacia Saettone ad esempio deve essere attenzionata".



"La nuova soluzione del mercato che prevede la completa chiusura di via Paleocopa preoccupa gli autisti in particolare la chiusura del secondo tratto da Piazza Mameli a Piazza del Popolo con il percorso alternativo da via Sormano o da via Montenotte con svolta in via Giuria - ha detto Giovanni Battista Sirombra, rsu Tpl - Il Comune ha detto di aver da tempo informato Tpl che non ha mai condiviso con le organizzazioni sindacali le modifiche alle linee.

Per quanto riguarda le chiusure permanenti di altre vie come via Manzoni, via Ratti e la restante parte di Corso Italia non sono interessate da transiti di autobus.

Ci si è aggiornati così ad un incontro tecnico con la presenza dell'azienda".



Sui mezzi pubblici è stata fatta dal comune una verifica e diverse riunioni sulle linee urbane ed extraurbane che sono interessate dalla nuova organizzazione mercatale: il flusso che arriva da Albisola che entrava in via Paleocapa verrà dirottato sulla linea costiera via Gramsci, via Giuria, via Niella, Piazza Mameli e rientra nel percorso originario (linea 7); le linee che utilizzavano via Boselli verranno spostate invece poi su via Sormano, via IV Novembre e via XX Settembre.



ELENCO DELLE VIE CHE OSPITERANNO I BANCHI



- via Paleocapa (dall'intersezione con via Gramsci sino all'intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all'intersezione con via XX Settembre)



- corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell'intersezione con via Cesare Battisti)



- via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo



- ci saranno anche due via jolly, da utilizzare in caso di necessità: via Ratti e via Astengo (tra piazza del Popolo e via Montenotte).