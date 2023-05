Stefano Giusto è il nuovo "console" della Culp Pippo Rebagliati

Il cda della Pippo Rebagliati ha nominato il nuovo direttivo. Alberto Panigo non è più presidente ma assume l'incarico di direttore tecnico, al suo posto subentra Stefano giusto, vicepresidente Pier Francesco Bossi, Alessio Arecco è Responsabile Centri, Alessandro Metrano Responsabile mezzi meccanici e magazzino attrezzature, rapporti con Terminal Apm .

"Il cda ha provveduto ad analizzare i risultati economici del primo trimestre dell’anno corrente - spiega in una nota la Pippo Rebagliati - che si dimostrano in linea con quelli dello scorso anno e quindi assolutamente confortanti. Anche sulla base di tali evidenze il Cda ha espresso la volontà di proseguire nei rapporti con Autorità di sistema e Terminalisti secondo una linea che confermi la centralità della Culp all’interno dello scalo di Savona Vado".

Durante il 2022 la Compagnia portuale ha confermato e migliorato i dati del 2021 e la proroga dell’autorizzazione per fornitura di lavoro temporaneo specializzato al 2028 ha dato una solida prospettiva che consentirà al nuovo Cda di affrontare con maggiore tranquillità gli impegni futuri.

"Questi risultati - prosegue la Pippo Rebagliati - sono il frutto della grande disponibilità, dell’impegno e dello spirito di adattamento di tutti i lavoratori della Compagnia, un impegno che produce come risultato la forza trainante della portualità degli scali di Savona e di Vado Ligure. La nostra collaborazione con tutti gli operatori portuali si rafforza sempre di più e il nostro impegno attraverso la nostra professionalità e la continua formazione sarà sempre quello di far fronte a qualsiasi necessità del porto. E’ giusto sottolineare che se si parla di prospettive future un contributo importante è arrivato dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova-Savona, sia attraverso gli interventi sul ricollocamento dei lavoratori con ridotte capacità lavorative, sia soprattutto attraverso gli interventi sui prepensionamenti che garantiranno il giusto ricambio generazionale necessità vitale dei lavoratori della Compagnia".

La Pippo Rebagliati ha inoltre visto l'entrata di 18 nuovi soci speciali, nel mese di settembre 2022, attraverso la stabilizzazione di lavoratori in somministrazione, dopo circa un decennio di attività.

"L’iscrizione di nuovi soci è stato indubbiamente un fatto di particolare rilievo di cui la Compagnia può certamente andare fiera - spiega il nuovo cda - e che deve trovare continuità anche attraverso la prosecuzione di interventi volti al ringiovanimento del corpo sociale tenendo presente che la Culp Savona risulta il soggetto autorizzato con l’età media più alta a livello nazionale. Purtroppo, non ha ancora trovato soluzione definitiva l’annoso problema 'amianto' rispetto al quale la Compagnia continua ad essere ingiustamente identificata come responsabile ed una risoluzione per via legislativa sembra lontana o forse non rientra tra le priorità delle scelte politiche attuali, resta inteso però che riteniamo necessario un intervento in quanto questa problematica rischia di rappresentare un’ipoteca sul futuro dei nostri lavoratori".