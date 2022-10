Borghetto, ok al nuovo regolamento sulle antenne per la telefonia mobile: "Conciliate le esigenze di sviluppo con quelle della comunità"

"Siamo lieti di aver portato all’approvazione il nuovo Piano territoriale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, un regolamento che permette all’amministrazione di governare un aspetto fondamentale della vita della comunità". Lo afferma Luca Angelucci, vicesindaco di Borghetto Santo Spirito.

"L’obiettivo che il nuovo Piano si prefigge è quello di contemperare le esigenze di sviluppo (gli operatori telefonici sono stati, infatti, invitati a presentare i loro piani per il 2022, preliminarmente alla redazione del piano) con quelle della comunità, avuto riguardo al principio di minimizzazione di esposizione ai campi elettromagnetici e alle esigenze di salvaguardia del territorio, passibile – senza un adeguato strumento regolamentare - di essere ‘invaso’ da installazioni effettuate al di fuori di una coerente programmazione" aggiunge il vicesindaco.

"Un ulteriore principio del Piano è stato quello di adottare un criterio di preferenza verso siti di installazione di proprietà comunale, al fine di assicurare una ricaduta positiva in termini economici nei confronti dell’intera collettività - spiega ancora Angelucci - Appare equo, infatti, che un’infrastruttura di tale importanza dal punto di vista strategico, ambientale e di salute pubblica, sia gestita sotto ogni aspetto dalla pubblica amministrazione. Dal punto di vista degli operatori telefonici, inoltre, se pur, da un lato, l’esistenza di un Regolamento costituisca in prima battuta un limite, dall’altro lato offre l’opportunità di avere un quadro chiaro del contesto di sviluppo ammissibile, oltre la possibilità di interfacciarsi con un interlocutore pubblico, con probabili effetti positivi in termini di affidabilità e certezza dei rapporti in essere".

"Con l’approvazione del nuovo Piano Antenne l’amministrazione comunale compie un ulteriore passo verso la cura del proprio territorio e della propria comunità, in un’ottica di sviluppo e sostenibilità" conclude l'esponente dell'amministrazione comunale borghettina.