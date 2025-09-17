Spaccata da "Essegi Sport" a Pietra Ligure: un 21enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di T.A., 21enne di origine egiziana, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati contro il patrimonio. L’accusa è di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane sarebbe coinvolto nel colpo messo a segno all’alba del 25 febbraio scorso a Pietra Ligure, ai danni del negozio Essegi Sport nella centralissima via Matteotti. I malviventi, dopo aver infranto una vetrata, erano riusciti a impossessarsi di capi di abbigliamento e articoli sportivi per un valore stimato in circa 25 mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona e condotte dai Carabinieri di Albenga, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno ripreso i ladri mentre cercavano più volte di rompere la vetrina, riuscendo infine a entrare e a fuggire con la refurtiva. Nonostante i malviventi avessero il volto coperto e fossero scappati lungo la spiaggia, gli investigatori sono riusciti a seguirne i movimenti e ad estrapolare fotogrammi utili al riconoscimento.

Determinanti anche i riscontri trovati sul luogo del furto: parte della merce è stata recuperata nascosta poco distante, mentre in un giubbotto abbandonato è stato rinvenuto uno scontrino fiscale. Il dettaglio si è rivelato decisivo: il pagamento era stato effettuato lo stesso giorno in un negozio di Sanremo con una carta intestata proprio all’indagato.

Ulteriori conferme sono arrivate dall’analisi delle telecamere di sorveglianza di Sanremo e dei mezzi pubblici, che hanno rafforzato gli indizi a carico del giovane.

Sulla base delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare. Le indagini proseguono per individuare i complici che avrebbero partecipato al furto.

"Il procedimento - precisano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria".