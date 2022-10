A Ceriale è lutto cittadino per la scomparsa di Ennio Fazio

Il giorno dopo l’improvvisa scomparsa di Ennio Fazio, ex sindaco di Ceriale dal 2008 al 2018, che ha lasciato incredula e sotto shock l’intera comunità cittadina, è stata fissata la data dei funerali, che si terranno sabato 22 ottobre alle 10 presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

La dipartita dell’ex sindaco ha suscitato sentimenti di commozione condivisi, pertanto il sindaco Luigi Romano, ha proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore, per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre. Richiede pertanto l’esposizione della bandiera a mezz’asta, listata a lutto nel palazzo comunale; la partecipazione dell’Amministrazione comunale alla cerimonia funebre con la presenza del gonfalone comunale; l'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto. Invita inoltre tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune per tutta la durata della cerimonia funebre.