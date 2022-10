Bando rigenerazione urbana, fuori Stella, Sassello e Urbe. Sindaco Castellini: "Ci sono cittadini di Serie A e cittadini di Serie B"

Tre comuni della Valle dell'Erro e quatrro dell'entroterra genovese fuori dai finanziamenti del Ministero. Con il sindaco di Stella Andrea Castellini che si scaglia contro questa decisione.

"Oggi l’entroterra ligure è stato dimenticato dalla politica nazionale. Per la macchina burocratica italiana ci sono cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Il nostro Comune, insieme a quelli di Sassello, Urbe, Rossiglione, Mele, Masone e Campo Ligure, aveva partecipato in forma associata al bando del Ministero per la Rigenerazione Urbana per i Comuni sotto i 15.000 abitanti. Le cose però non sono andate come sperato" ha spiegato il primo cittadino.

"Il risultato della graduatoria dei comuni finanziati ci lascia con l'amaro in bocca. Abbiamo partecipato a quella che vedevamo come una possibilità di migliorare, di rilanciare i piccoli comuni, ma il Ministero a causa del criterio "indice di vulnerabilità sociale e materiale" ha finanziato esclusivamente progetti in Campania, Sicilia, Puglia, Calabria. Tutto il resto, cancellato" ha continuato Castellini.

"La partecipazione a bandi di questo tipo è complessa e richiede tanto lavoro, precisione e tempo. I comuni spesso devono appoggiarsi a professionisti, a pagamento, che creino progetti ad hoc. Il Comune di Stella non si arrende e proverà a trovare altri fondi, come sempre dal lato delle persone - conclude il sindaco di Stella - Mi faceva piacere non solo comunicare le belle notizie ma anche quelle che spesso non si vedono che sono quelle degli addetti ai lavori".