Albenga, 1 milione e 300mila euro per il rifacimento degli asfalti

Un milione e 300 mila euro per il rifacimento degli asfalti di alcune delle principali vie cittadine.

Questo è stato previsto con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo avvenuto nella giornata di giovedì 20 ottobre in Giunta comunale.

L’intervento, suddiviso in due lotti funzionali, coinvolgerà tra le altre strade e vie: Viale Martiri della Foce, Viale Martiri della Libertà, Parcheggio di via degli Orti. Non solo, infatti non saranno trascurate neppure le frazioni e Vadino che vedrà, ad esempio, il rifacimento di via Piave.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Interverremo su diverse strade che, per molti anni sono state oggetto di soli interventi di ripristino parziale degli avvallamenti più evidenti. Una risposta strutturale necessaria e orami inderogabile che non risolverà tutto, ma darà risposte ed concrete a molte criticità".

“Sono molto soddisfatto di poter annunciare un intervento così importante. Nel corso di questi anni di Amministrazione abbiamo già eseguito diversi interventi su strade e vie, concentrandoci in particolare sulle principali criticità e sulle richieste dei cittadini - continua il sindaco Riccardo Tomatis - A breve inizieranno i lavori che 'metteranno a nuovo' alcune delle principali vie di Albenga. Sarà un intervento molto importante, da oltre un milione di euro, che probabilmente non esaurirà tutte le esigenze della nostra città, ma al quale seguiranno sicuramente altri lavori".