Servizio mensa, accordo tra comuni e Istituto Comprensivo della Val Varatella: per quest'anno trovata una soluzione

"Prosegue positivamente la collaborazione tra gli enti locali e l'Istituto Comprensivo 'Val Varatella' per quanto riguarda la frequenza del servizio di refezione scolastica degli alunni iscritti al tempo pieno e al tempo prolungato: per il corrente anno scolastico si è cercato di trovare una soluzione di equilibrio tra le istanze delle famiglie e le richieste normative". Si apre con queste parole il comitato congiunto per le famiglie condiviso dai Comuni di Borghetto Santo Spirito, Ceriale e Toirano e dall'Istituto Comprensivo 'Val Varatella' in merito alla questione legata al servizio mensa per gli alunni iscritti al tempo pieno e al tempo prolungato.

Una nota del nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Varatella aveva infatti scatenato le reazioni delle famiglie di Ceriale, Borghetto e Toirano abituate a far pranzare a casa i figli iscritti a tempo pieno.

Nella comunicazione firmata dal dirigente scolastico Andrea Rossato venivano informate le famiglie "degli alunni iscritti al tempo pieno di 40 ore per la scuola primaria e a quello prolungato di 36 ore della scuola secondaria di primo grado" sulla mancata possibilità di richiedere la non fruizione della mensa "in quanto normativamente è tempo scuola a tutti gli effetti e l’astensione da essa sarebbe configurata come assenza da scuola. Di conseguenza si supererebbe il monte orario massimo di assenze consentito, rischiando di inficiare il superamento dell’anno scolastico e l’ammissione alla classe successiva".

"Gli alunni della Scuola Primaria frequentanti il tempo pieno e non frequentanti la mensa, produrranno giustificazione per l'assenza di un'ora mentre gli studenti della Scuola Secondaria giustificheranno un'assenza di 45 minuti - spiegano le parti coinvolte nella soluzione della questione - L'Istituzione Scolastica si impegna a comunicare alle famiglie, durante gli open day inerenti le iscrizioni all'anno scolastico 2023 - 2024, che avverranno nel mese di dicembre, le varie proposte sia legate al monte ore del tempo scolastico nei vari ordini di scuola, sia l'obbligatorietà o meno della frequenza del tempo mensa. Le amministrazioni comunali di Borghetto Santo Spirito, Ceriale e Toirano insieme alla Dirigenza dell'Istituto Scolastico esprimono soddisfazione per l'accordo raggiunto e per la proficua collaborazione".

"Per quest’anno è stato concordato di mantenere più o meno la stessa consuetudine degli ultimi tredici anni - aggiunge Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito - Dal prossimo anno la scuola farà un adeguata e capillare informazione per chiarire alle famiglie inequivocabilmente quello che effettivamente prevede la normativa in modo che possano, di conseguenza, scegliere quale percorso formativo far adottare ai figli: se tempo normale o prolungato. Ringrazio il dirigente scolastico Andrea Rossato per la disponibilità palesata in questa circostanza".