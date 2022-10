Alassio, gran finale per la Passeggiata in Rosa ricordando Alessia Castagnino

"Non eravamo sicuri di poterla organizzare al meglio, come abbiamo sempre fatto, ma grazie alla collaborazione di tutti possiamo confermare che domenica 30 ottobre, alle ore 10 prenderà il via la Passeggiata in Rosa".

C'è grande soddisfazione da parte dell'Airc e dell'Assessorato alle Pari Opportunità dl Comune di Alassio, anche quest'anno impegnati nella campagna di sensibilizzazione per la ricerca e la prevenzione del tumore al seno.

"Alassio in Rosa per Alessia" lancia quindi il suo invito ad iscriversi alla camminata non competitiva "Passeggiata in Rosa" all'insegna della solidarietà, che si terrà domenica 30 ottobre, con ritrovo alle ore 10 in Piazza Doria.

L'iscrizione è ad offerta libera e per i primi 70 iscritti è previsto l'omaggio di una maglietta e di una spillina AIRC. L'arrivo è al Pontile Bestoso.

Da qui per il gran finale i podisti saranno accolti da Perlecò per un aperitivo conviviale offerto dallo stesso Perlecò in collaborazione con la panetteria Canepa e con il distributore di bevande Nino Fioroni.​