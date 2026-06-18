Andora, nel borgo di Rollo torna la "Festa delle erbe aromatiche, officinali e delle antiche tradizioni"

La “Festa delle Erbe Aromatiche, Officinali e delle Antiche Tradizioni”, che si terrà dal 19 al 21 giugno ad Andora, nel caratteristico e panoramico Borgo di Rollo, riunisce dal 1999 una attenta selezione di produttori di erbe, florovivaisti e esperti del mondo vegetale, diventando un evento imperdibile per gli amanti della natura e delle piante, raccogliendo i migliori espositori locali e non solo. Quest’edizione avrà un’attenzione speciale per le eccellenze del territorio, sia alimentari che artigianali.

L'antico Borgo di Rollo, arroccato sulle pendici di Capo Cervo che divide le province di Savona e Imperia, è un insediamento molto suggestivo, con la seicentesca Chiesa della SS. Trinità ed il Castelletto Quattrocentesco, uno dei più integri esempi di “casaforte” della Repubblica di Genova contro i corsari barbareschi.

Da sempre la manifestazione si contraddistingue per la scelta di espositori di qualità: l’evento dividerà il Borgo in aree tematiche per un viaggio quindi non solo nelle eccellenze florovivaistiche, (come il Vivaio Glorio per le varietà di rose, il Vivaio Ribero per le erbacee perenni o il Vivaio Gramaglia per le erbe antiche) ma anche alimentari e artigianali del territorio, con tre giorni caratterizzati da laboratori, conferenze, visite guidate, cooking-show, e concerti nella location suggestiva del Borgo di Rollo.

Nelle tre giornate i concerti, sempre con musicisti diversi, al mattino e al pomeriggio saranno caratterizzati dall’uso di strumenti antichi, quali ad esempio l’arpa celtica, il dulcimer, la ghironda, la piva emiliana, mentre quelli della sera saranno dedicati ad un percorso sulla storia della chitarra, dal periodo classico all’epoca contemporanea.

Durante l’evento l’Area Ristoro proporrà una selezione di piatti tipici della Liguria, quali ad esempio il Panfritto, le frittelle di mele, quelle di cipolle, le Trofie al Pesto, il Brandacuiun e il Pan Bagnà, preparati al momento con prodotti a chilometro zero e serviti sotto gli ulivi.

Oltre alle conferenze, ai laboratori e ai “cooking show”, ci saranno attività per tutti: dai giochi tradizionali in legno per i bambini di ogni età, alle esibizioni dei falconieri, al “battesimo di sella” con pony e cavalli, alle conferenze itineranti attorno al borgo con esperti di erbe e piante, allo spazio relax con lezioni di yoga.

In collaborazione con la Fondazione Libereso Guglielmi, il celebre “giardiniere di Calvino”, verrà assegnato l’omonimo Premio a chi si è particolarmente impegnato nel settore: l’anno scorso il premio è andato a Antonio Ricci e alla moglie Silvia Arnaud per la loro opera di restauro dei Giardini della Pergola di Alassio.

La manifestazione sarà inaugurata alle 12 di venerdì, con apertura fino a mezzanotte e il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 a mezzanotte. Andora è facilmente raggiungibile tramite il casello dell’autostrada A10 o in treno, mentre il Borgo sarà collegato con un servizio navetta gratuito.

Programma

Venerdì 19

12.00 Inaugurazione con le autorità e taglio del nastro - ORATORIO

12.10 Inaugurazione esposizione artistica "Mare e Terra" a cura di Elena Buzhurina e Ljudmila Yakunina - ORATORIO

12.30 APERTURA AREA RISTORO

15.30 Cooking Show "Friscioi di Baccalà e Cipolla Belendina di Andora" (presidio Slow Food) a cura dello chef Claudio Londri (ANMI) - PALCO

16.00/18.00 Laboratorio: "Impariamo il Macramè" presso lo stand "Tenamee Macramè" di Valenteena Pavlovic

16.15 Concerto "Celtic Dream" - Musica celtica dalle isole britanniche all'Irlanda: airs sognanti, gighe festose e reel incalzanti - PALCO

17.45 Incontro con l'Autore - Rodolfo Rotondo - "Bellavita" è il sesto capitolo della fortunata serie letteraria incentrata sul personaggio di Romeo Robutti. A cura di D. Delfino - PALCO

18.15 "Le Piante Anti-Zanzara: tante varietà diverse e come coltivarle" a cura del Vivaio Rocchetti - PALCO

21.00 Rollo e Andora: alla scoperta di una storia millenaria A cura di Giorgio Baldizzone Associazione Culturale Antico Borgo di Rollo - PALCO

19.30 APERTURA AREA RISTORO

21.30 Concerto "Vero & Ballardini": Guitar Story - La storia dello strumento più popolare al mondo ripercorsa in un programma che parte dalle trascrizioni per liuto di J.S. Bach per poi passare al '900 con la musica sincopata di Django Reinhardt e Charlie Christian di decade in decade arriva ai giorni nostri. – PALCO

Sabato 20

9.30 APERTURA AREA RISTORO

10.00 Laboratorio Cooking Show "Il Pesto al Mortaio" con lo chef Simone Peirano del ristorante "il Pozzo" di Andora - PALCO

10.00/16.00 Laboratorio: "La Carta Profumata" a cura di Daniela Lasage - FONTANELLA

11.00 Concerto "Alpalachians" Un mondo di musica acustica, dal medioevo al folk tradizionale Gigi Bottino: chitarra, voce Gianna Williams: mountain dulcimer, voce - PALCO

12.30 Conferenza con degustazione: "Gli Agrumi Particolari e il loro utilizzo in Cucina" A cura di "Agrumondo Rocchetti" - PALCO

12.30 APERTURA AREA RISTORO

15.00 Cooking Show "Crostone di Pane di Stellanello con sua Maestà il Cundiun e Toma di Pecora Brigasca" a cura dello chef Claudio Londri - (ANMI) – PALCO

15.45 Concerto “Le Accordate” - La grazia della musica rinascimentale e celtica su strumento antichi ed inusuali – Sabine Spath e Cristina Rovaldi – PALCO

17.15 Gli insetti: un misterioso mondo (tutto da scoprire) a cura di Marco Pirinoli - PALCO

18.00 Incontro con l’Autore – Pupi Bracali a cura di Diego Delfino e Monica Napoletano – PALCO

18.30 Slow Drink con Libereso delegazione Slow Food di Albenga/Finale/Alassio – Percorso degustativo presso il PALCO

19.30 APERTURA AREA RISTORO

21.00 Consegna premio della “Fondazione Libereso Guglielmi” e della Presidenza della Regione Liguria ai “Nemo’s Garden” di Noli – PALCO

21.30 Concerto “Mario Cau Jazz Trio”: Be Bop Italiano – Mario Cau, Marco Rovida e Daviano Rotella – PALCO

Domenica 21

9.30 APERTURA AREA RISTORO

10.00 Concerto “Gianna Williams” – Arpa celtica e mountain dulcimer e la voce di Gianna Williams – PALCO

11.00 “Lavanda Essenza di Liguria, tra mito, storia, scienza e valorizzazione” – Franco Stalla presenta il volume del Centro Italiano di Formazione, Cultura, Ricerca e Produzione Lavanda – PALCO

12.00 Musiconferenza sui Frutti Esotici e Asiatici – Vivaio Rocchetti e la band Mendoza intrattengono il pubblico suonando, parlando di frutta esotica e asiatica – PALCO

12.30 APERTURA AREA RISTORO

15.30 Concerto "Trio Mormore'' - Un viaggio nell'Europa occidentale con musiche tradizionali e arcaiche - Piercarlo Cardinali, Cristina Rovaldi e Gianna Williams - PALCO

17.00 Cooking Show: "Pennette con pomodori Cuore di Bue e fantasie di aromi della Val Merula” a cura dello chef Claudio Londri (ANMI) - PALCO

18.00 “In viaggio con Gino Rapa – il mondo delle erbe” - Incontro con Gino Rapa, per un percorso originale e tra favole, aneddoti e curiosità linguistiche su botanica e tradizioni liguri - a cura di Diego Delfino – PALCO

19.30 APERTURA AREA RISTORO

21.00 Rollo e Andora: una storia millenaria, a cura di Giorgio Baldizzone - Ass. Culturale Antico Borgo di Rollo - PALCO

21.30 Concerto "Projecto Kajalle Trio": viaggio musicale intorno al mondo - Aliano De Franceschi, Francesco Pignataro e Leo Saracino.

CONFERENZE ITINERANTI

A cura della guida Paola Favaron e dell'agronomo Marco Pirinoli una serie di conferenze itineranti tra le colline di Rollo (dotarsi di abbigliamento, calzature adatte e acqua) - ritrovo presso FONTANELLA

Scopriamo le specie vegetali camminando conferenza itinerante sulle specie vegetali della macchia ligure con l'agronomo Marco Pirinoli

Difficoltà media durata 2h circa

Venerdì 19 alle ore 18.00

Sabato 20 alle ore 10.00

Domenica 21 alle ore 18.00

Raccogliamo l'Elicriso

Conferenza itinerante sull'elicriso e le specie vegetali della macchia ligure a cura della guida Paola Favaron - Difficoltà media durata 2h circa

Laboratorio sugli Oleoliti:

unguenti utilizzati in cosmesi, aromaterapia e fitoterapia ottenuti macerando piante officinali in olio vegetale.

Sabato 20 alle ore 18.00

Domenica 21 alle ore 10.00

ALTRE ATTIVITÀ

Tutti i giorni fino alle 19.00 "I giochi antichi"

Area giochi per bimbi e non solo...

Giochi in legno tradizionali a cura della Associazione Andora Più - SAGRATO CHIESA

Tutti i giorni: Consigli per le potature delle rose presso lo stand di "Le Rose di Glorio"

Tutti i giorni: Consigli di coltivazione degli aromi e ricette per l'utilizzo in cucina presso lo stand del "Vivaio Rocchetti"

Sabato 20 e domenica 21 dalle 10.00 alle 18.00 Laboratorio "I cestini tradizionali di Andora” - la tradizione dei cestini liguri a cura di Giuseppe Cavanenghi e dell'Ass. "I compagni di viaggio” – FONTANELLA

YOGA TRA GLI ULIVI

A cura di Giada Decristotoro, dotarsi di asciugamano o tappetino (offerta libera)

Sabato 20 e domenica 21 ore 10.00

"Yoga alchemico: il nutrimento del cuore"

Fare esperienza dei transiti astrologici attraverso il corpo

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ore 18.00

"Yoga alchemico: il sole interiore"

Celebrazione della luce del Solstizio d'Estate

Attività svolte nell'AREA RELAX

MOSTRA ARTISTICA

"Mare e Terra"

A cura a cura di Elena Buzhurina e Ljudmila Yakunina. Le due note artiste, con studi a Berlino e Cervo, hanno esposto in tutta Europa, America e Estremo Oriente.

Le loro opere sono presenti in preziose collezioni e sono accumunate dalla tecnica dei colori ad olio e dalla sensibilità con cui trattano i soggetti dei loro dipinti: in questa loro esposizione raccontano la forte e indissolubile relazione che la nostra Terra ha con il Mare. L'esposizione è fruibile dalla mattina alla sera ed è ospitata nella pittoresca sala inferiore del Castelletto di Rollo, uno dei pochi e meglio conservati esempi di “Casa-Forte” quattrocentesca della Repubblica di Genova - ORATORIO

ATTIVITÀ CON GLI ANIMALI

Venerdì 19 dalle ore 12.30

Sabato 20 e domenica 21 dalle ore 9.30

"Battesimo di sella" - Provate l'emozione dello stare a cavallo tra gli ulivi di Rollo

Agriturismo Fratelli Oddone – INGRESSO

Sabato 20 e domenica 21 dalle ore 9.30 “I Falconieri di Terra di Confine”

Introduzione all’arte della falconeria con i magnifici rapaci del centro “Terra di Confine” di Taggia – SAGRATO DELLA CHIESA