Savona, conclusi i lavori sul rio Molinero cambia la viabilità: modifiche in via Cuneo e via Copello

Sono stati conclusi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'alveo del Rio Molinero a Savona che hanno interessato in più fasi via Bove e via Buonarroti con una conseguente modifica temporanea della viabilità, ma con un'ordinanza la polizia locale ha deciso di intervenire nuovamente sull'asse viario.

E' stata infatti prevista l'opportunità di ottimizzare il volume dei flussi transitanti nelle due vie del quartiere di Legino, con l'inversione del senso unico di marcia in via Cuneo e l'istituzione del senso unico di marcia (e la contestuale revoca del doppio senso di circolazione) nel tratto di via Coppello con direzione da via Cuneo a Via Natarella.

La decisione è stata presa in quanto prevedono che l'intervento rientri in quelli destinati al miglioramento della sicurezza viaria ed in particolare quella veicolare.

In via Bove quindi nel tratto dall'intersezione con via Cadorna e sino all'intersezione con via Buonarroti, è confermato il senso unico di marcia con direzione levante-ponente e presente un cartello di preavviso per la presenza di un dosso e il limite di velocità di 30 km/h. Confermato il doppio senso anche nel tratto dall'intersezione con via Buonarroti sino all'intersezione con via Chiabrera/Natarella, nel tratto da via Piaggio a via Bove e fra quest'ultima e via Stalingrado.

In via Cuneo invece sarà revocato il senso unico di marcia con direzione mare-monti e sarà istituito nella direzione opposta e sarà realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale di dare precedenza integrata da direzione obbligatoria a destra, all'intersezione di via Cuneo con via Stalingrado e direzione obbligatoria a sinistra, all'intersezione della diramazione diretta al civico di via Cuneo con la stessa via. Presente un divieto di accesso con direzione obbligatoria diritto in via Stalingrado all'intersezione con la via.

In via Copello sarà revocato il doppio senso di circolazione e istituito il senso unico di marcia con direzione levante – ponente.

In via Natarella nel tratto da via Stalingrado a via Bove è confermato il senso unico di marcia con direzione mare-monti, il divieto di transito per gli autocarri e il limite di velocità di 30 km/h. Sarà istituita la segnaletica verticale di divieto di fermata in entrambi i lati (limitatamente alla porzione da via Stalingrado a via Copello) e un divieto di accesso integrato da direzione obbligatoria diritto all'intersezione