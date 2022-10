Pos e sigarette: i tabaccai saranno esonerati dall'obbligo di accettare il pagamento con carta

L'annuncio si attendeva da tempo. I tabaccai saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per i tabacchi e i valori bollati.

Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha completato l’istruttoria propedeutica all’esenzione dall’obbligo.

La notizia è giunta alla categoria nel corso del T2000 in Tour di Catania, la più importante fiera del settore.

“Siamo molto soddisfatti da quanto comunicato oggi dal dottor Minenna per il tramite del suo delegato Liberatore – commenta Mario Antonelli, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai - È questa un’istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo”.

Per chi lavora con i generi di Monopolio, la bassa marginalità è in evidente contrasto con i costi delle transazioni della moneta elettronica.

Da tempo le associazioni dei commercianti chiedono esoneri per i cosiddetti micro-pagamenti. La battaglia si è infervorata dallo scorso 30 giugno, dall'entrata in vigore della normativa che prevede l'obbligo di accettazione di pagamenti con il Pos. Ma anche da diverse voci dell'ex governo era emersa la constatazione di un obbligo, quello imposto alle rivendite di prodotti tassati alla fonte, come sigarette e valori bollati, come un "inspiegabile aggravio". Sul filo di lana, ora, l'annuncio dell'Agenzia delle Dogane.