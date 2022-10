Ex Savam pericolante, venerdì l'incontro tra le istituzioni: i commercianti di Altare scendono in piazza

"Una manifestazione per sensibilizzare le istituzioni". L'iniziativa partita da un gruppo di commercianti, in collaborazione con qualche membro del comitato, si terrà venerdì 28 ottobre, alle ore 10 presso la sede comunale, in occasione della visita ad Altare delle autorità competenti sul problema delle aree ex Savam.

Il comune valbormidese, come noto, sta affrontando un periodo alquanto complicato dopo la chiusura al traffico di via XXV Aprile e via Cesio a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, adottato per le condizioni assai ammalorate dell'immobile, ha diviso in due il paese creando grandi disagi.

"La manifestazione rivolta a tutta la popolazione vuole dimostrare che il paese non è indifferente alla situazione difficile in cui versa. Capiamo che il contesto sia complesso e non di facile risoluzione, ma via XXV Aprile è un'arteria di vitale importanza per il paese e bisogna lavorare tutti insieme affinché venga riaperta nel più breve tempo possibile. La speranza è quella che venerdì dopo l'incontro con le istituzioni si possano avere risposte concrete e positive verso lo sblocco della situazione", spiegano gli organizzatori.