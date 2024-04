Rocchetta Cairo piange Sergio Tommasi, avviata una raccolta fondi in memoria dell'amato farmacista

La frazione di Rocchetta Cairo è stata scossa da una notizia che ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i suoi abitanti: l'improvvisa scomparsa del farmacista Sergio Tommasi. Rispettato e amato da tutta la comunità, non era soltanto un professionista impeccabile, ma anche un uomo dal cuore grande e generoso.

La notizia della sua prematura dipartita ha suscitato un'ondata di dolore e tristezza tra i residenti, che hanno sentito il bisogno di onorare la memoria di questo uomo straordinario. In un gesto che riflette l'ammirazione e il rispetto che Tommasi aveva guadagnato nel corso degli anni, la comunità di Rocchetta ha deciso di rendere omaggio al farmacista defunto attraverso un'azione significativa.

Con il desiderio di dare qualcosa in cambio di tutto il bene che Tommasi ha riversato sulla comunità nel corso della sua vita, i residenti hanno dato vita a una raccolta fondi. L'obiettivo è quello di devolvere il ricavato alla Croce Rossa di Vado Ligure, dove Tommasi ha dedicato il suo tempo come volontario e responsabile istruttore per il soccorso in acqua. La cassetta per raccogliere le offerte è stata collocata nella tabaccheria di Michela, un punto di riferimento nella piccola comunità rocchettese.

Inoltre, poiché il funerale non si terrà a Rocchetta, gli abitanti hanno deciso di salutare Tommasi con un gesto commovente e significativo: questa sera, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, si terrà un rosario in sua memoria, un momento di preghiera e riflessione per ricordare l'uomo straordinario che è stato.