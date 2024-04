Savona, impianto di via Famagosta il Comune proroga l'affidamento alla Bocciofila Savonese per altri nove anni

La giunta comunale ha poi approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di copertura dell’impianto sportivo, per ciò che riguarda quattro campi da gioco, per 321.000 euro di investimento.

L'Associazione Bocciofila Savonese si è resa disponibile a realizzare, a proprie spese, alcune lavorazioni complementari alla messa in servizio del nuovo impianto, e cioè la realizzazione campi interni per la specialità volo, la realizzazione recinzione campi e la ristrutturazione bagni e realizzazione nuovo in conformità alle norme per disabili per 37.603 euro complessivi.