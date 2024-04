Al Santa Corona di Pietra Ligure infiltrazioni d'acqua piovana in sala operatoria, l' Asl affida i lavori di impermeabilizzazione

Infiltrazioni di acqua piovana nella sala operatoria di Neurochirurgia dell'ospedale Santa Corona di Pietra. Il problema è stato segnalato lo scorso febbraio.

L'Asl2 ha avviato le verifiche per scoprire le cause del problema e intervenire. Dall'esame dei tecnici è emerso che si tratta di infiltrazioni di acqua tra vari strati di guaina impermeabilizzante. Nell'esame della guaina però i tecnici non sono riusciti ad individuare in modo puntuale la parte dove sia presente l'accesso dell’acqua piovana.

Sono inoltre state individuate criticità sulle pendenze dei massetti di copertura e sullo stato manutentivo delle guaine di copertura del padiglione.

L'Asl ha stabilito che che "a tutela della continuità di esercizio delle funzioni sanitarie del Dea II è necessaria la fornitura e posa in opera di una copertura provvisoria per consentire le operazioni di ripristino dell’impermeabilizzazione della porzione di copertura oggetto dell’infiltrazione e l’esecuzione delle opere di rifacimento delle pendenze e delle impermeabilizzazioni".

I lavori sono stati affidati alla Verzì Costruzioni e prevedono una spesa di 103.789 euro.