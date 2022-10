Comunità energetiche, Plodio diventa argomento di una tesi di laurea

Il comune di Plodio diventa soggetto protagonista per una tesi di laurea. Uno studio approfondito sull'attualissimo tema delle comunità energetiche portato a termine da Bruno Laurini, giovane studente italo-brasiliano, laureato in ingegneria elettrica all'Università degli Studi di Genova.

"Con la facoltà di ingegneria del campus universitario di Savona abbiamo instaurato una collaborazione destinata a proseguire nel prossimo futuro - spiega il sindaco Gabriele Badano - E' un onore e un piacere che un giovane si sia laureato discutendo una tesi che riguarda l'ottimizzazione, la produzione e il dispacciamento di energia da fonti rinnovabili nel nostro comune".

Il lavoro è stato sviluppato grazie alla supervisione del professore associato di sistemi elettrici per l’energia Stefano Bracco: un programma informatico in grado di elaborare dati idonei per ottimizzare il risparmio economico.

"Si tratta di una novità. Al momento infatti non ci sono precedenti di una tale azione. Questo importante strumento potrebbe essere un concreto punto di partenza verso il traguardo dell'economizzazione dei costi energetici mai così drammaticamente elevati".

Un'applicazione versatile in grado di stare al passo coi tempi, ossia predisposto per accogliere le regole di ingaggio che verranno stabilite dai futuri decreti attuativi.

"E' una chance, qualora fosse possibile e soprattutto conveniente, per dimensionare una comunità energetica", conclude Badano.