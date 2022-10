Meteo ponte Ognissanti, caldo con temperature oltre la media

Il vasto anticiclone che copre l'intero Mediterraneo centro-orientale, "proteggendolo" dal passaggio di prezione perturbazioni piovose provenienti dall'Atlantico, sarà ancora presente nei prossimi giorni, mantenendo condizioni stabili e con temperature ben oltre la media soprattutto in montagna almeno fino a martedì prossimo, giorno dei Santi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre

Il cielo tra oggi e lunedì si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per velature alte in montagna. In pianura e sulle coste liguri il soleggiamento potrebbe essere limitato da nebbie mattutine che in alcune aree potrebbero risultare persistenti. Martedì invece ci sarà più copertura nuvolosa per l'avvicinamento di una perturbazione che però non produrrà piogge consistenti secondo le ultime proiezioni.

Le temperature resteranno abbondantemente sopra media fino a lunedì soprattutto in montagna, da martedì cominceranno a calare lentamente. Le massime in pianura e coste saranno ancora comprese trea 22 e 26 °C, con tendenza a calare da martedì. Le minime anche saranno molto alte e comprese tra 14 e 20 °C, in caso di rasserenamenti notturni localmente potranno scendere fino 9/10 °C, e tenderanno a un calo generale da martedì.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza, e ciò favorirà l'accumulo di sostanze inquinanti nell'aria nelle zone di pianura.

Tendenza successiva.

L'alta pressione dovrebbe calare di intensità e lasciare spazio a correnti umide atlantiche che favoriranno il ritorno delle temperature nella media del periodo, ma ancora non saranno presenti piogge diffuse e abbondanti che sarebbero necessarie in questo periodo.

