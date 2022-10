Tovo, sopralluogo dell'assessore regionale Scajola a Borgata Boragni: "Interventi per una vivibilità migliore" (FOTO e VIDEO)

Questa mattina l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha raggiunto Tovo San Giacomo per effettuare un sopralluogo a Borgata Boragni in occasione del’avvio dei lavori di un progetto di rigenerazione urbana finanziato da Regione Liguria.

Insieme all’assessore erano presenti anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il sindaco di Tovo Alessandro Oddo.

“La rigenerazione urbana è una priorità del nostro mandato, in un anno abbiamo investito oltre 14 milioni di euro per progetti che valorizzano la Liguria, dalla costa all’entroterra - afferma l’assessore Marco Scajola - Interventi importanti per cambiare il volto del nostro territorio. A Tovo San Giacomo abbiamo finanziato due lotti di lavori, per rendere la frazione Boragni più bella, ma anche più sicura in caso di precipitazioni importanti”.

"È un ulteriore tassello nella riqualificazione della borgata oltre che dal punto di vista estetico anche dal punto di vista funzionale, perché rifacciamo i sottoservizi e facciamo una nuova regimazione delle acque piovane - spiega il sindaco tovese Oddo - Un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione delle nostre borgate: siamo molto soddisfatti di questo intervento. Già il primo lotto, finanziato e inaugurato l'anno scorso, ha avuto molto successo: contiamo alla fine dei lavori di offrire, non solo agli abitanti della Borgata Boragni ma di tutto il paese, un nuovo pezzo di Tovo riqualificato e a disposizione di tutti"