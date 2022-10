A Finalborgo una mostra e un’audizione dedicate a Camillo Sivori

In occasione del concerto inaugurale della 5a edizione dei “Pomeriggi Musicali” - organizzati dalla Società dei Concerti con il sostegno della Città di Finale Ligure e della Fondazione Agostino De Mari - presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo il 13 novembre, (ore 18,00) che vedrà impegnati il violinista Fulvio Luciani e la OSCOM, Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano diretta da Pietro Mianiti con un programma interamente dedicato a Camillo Sivori di cui sarà eseguito per la prima volta in tempi moderni il Concerto n. 1 per violino e orchestra (revisione critica di Italo Vescovo) e la Fantasia sulla Traviata (revisione di Michele Trenti), la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese organizza una mostra e una audizione dedicate al grande violinista, unico allievo di Paganini.

La mostra dal titolo “Camillo Sivori, la vita, i viaggi, gli incontri”, composta da 24 pannelli con rare immagini, illustra il percorso biografico e artistico di Sivori ed è curata dal Dott. Stefano Termanini, discendente e studioso di Sivori stesso. Sarà visitabile nei giorni che precedono il concerto, dal 1° al 13 novembre, presso dell’Oratorio de’ Disciplinanti a Finalborgo con apertura dalle 15 alle 20 da martedì alla domenica (lunedì chiusura).

L’audizione sarà curata dal Dott. Flavio Menardi Noguera, responsabile della Sezione Musicale di Conservazione, che da oltre trent’anni si occupa della figura di Sivori, avendo curato la prima biografia moderna a lui dedicata, vari saggi musicologici e incisioni discografiche. Si terrà nella Sala riunioni di Palazzo Ricci a Finalborgo nel giorno stesso dell’apertura della mostra, martedì 1° novembre alle ore 17,00.