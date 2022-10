Sanità, il dottor Giovanni Zorgno nominato nella Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Lo scorso 27 settembre 2022 con decreto ministeriale, a firma del Ministro della Salute On. Roberto Speranza, è stata ricostituita, presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'Art. 16-ter, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..